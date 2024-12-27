Летящий в Казань самолёт из Красноярска перенаправили на аэродром Бегишево

Командир самолёта, выполнявшего перелёт по маршруту Красноярск-Казань, направил воздушное судно на запасной аэродром Бегишево в Нижнекамске. Об этом сообщается в пресс-службе воздушной гавани.

«Направляющийся в аэропорт «Казань» рейс из Красноярска по решению командира воздушного судна перенаправлен на запасной аэродром Бегишево», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе казанского аэропорта.

Собеседник отметил, что с пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта.