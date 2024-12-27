Летящий в Казань самолёт из Красноярска перенаправили на аэродром Бегишево
Командир самолёта, выполнявшего перелёт по маршруту Красноярск-Казань, направил воздушное судно на запасной аэродром Бегишево в Нижнекамске. Об этом сообщается в пресс-службе воздушной гавани.
«Направляющийся в аэропорт «Казань» рейс из Красноярска по решению командира воздушного судна перенаправлен на запасной аэродром Бегишево», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе казанского аэропорта.
Собеседник отметил, что с пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта.
Напомним, сегодня ранним утром в аэропорту Казани были введены ограничениях для обеспечения безопасности перелётов. Ранее об аналогичных ограничениях сообщили в аэропорту Сочи. Там они действуют с 5 утра по московскому времени.
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