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Регион
27 декабря, 07:07

Летящий в Казань самолёт из Красноярска перенаправили на аэродром Бегишево

Командир самолёта, выполнявшего перелёт по маршруту Красноярск-Казань, направил воздушное судно на запасной аэродром Бегишево в Нижнекамске. Об этом сообщается в пресс-службе воздушной гавани.

«Направляющийся в аэропорт «Казань» рейс из Красноярска по решению командира воздушного судна перенаправлен на запасной аэродром Бегишево»,сообщили РИА «Новости» в пресс-службе казанского аэропорта.

Собеседник отметил, что с пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта.

Аэропорт Казани снова открыт, на запасные аэродромы ушли 6 самолётов
Аэропорт Казани снова открыт, на запасные аэродромы ушли 6 самолётов

Напомним, сегодня ранним утром в аэропорту Казани были введены ограничениях для обеспечения безопасности перелётов. Ранее об аналогичных ограничениях сообщили в аэропорту Сочи. Там они действуют с 5 утра по московскому времени.

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Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Мария Любицкая
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