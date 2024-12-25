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25 декабря, 08:36

Аэропорт Казани снова открыт, на запасные аэродромы ушли 6 самолётов

В аэропорту Казани отменили ограничения, введённые из-за атаки дронов

В Казани отменили введённые ранее ограничения на приём и отправку самолётов в местном аэропорту. За этот временной промежуток шесть лайнеров были перенаправлены в другие города. Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиации.

«В аэропорту Казани сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли шесть рейсов, следовавших в Казань», — указано в тексте.

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Напомним, что работа казанского аэропорта была временно ограничена в связи с ночной атакой украинских беспилотников. Мера вводилась ради обеспечения безопасности полётов гражданских судов. Life.ru рассказывал, что рейсы из Стамбула, Алма-Аты и Томска пришлось перенаправить на запасной аэродром в Самару вместо Казани.

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Татьяна Миссуми
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