ВСУ пытались атаковать спиртовой завод в Тульской области. По данным SHOT, два беспилотника PD-2 уничтожены на подлёте к предприятию.

ВСУ сегодня ночью дважды пытались нарушить деятельность завода «Абсолют», где производят пищевой спирт, — оба раза безуспешно. Первый БПЛА был уничтожен в районе трёх ночи, второй — через двадцать минут после первой атаки.

Дроны летели на предельно низкой высоте с интервалом в десяток километров. Пострадавших на заводе нет. Никакой военной продукции на предприятии не производится.