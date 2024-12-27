Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 декабря, 06:53

ВСУ пытались атаковать спиртовой завод в Тульской области

ВСУ пытались атаковать спиртовой завод в Тульской области. По данным SHOT, два беспилотника PD-2 уничтожены на подлёте к предприятию.

ВСУ сегодня ночью дважды пытались нарушить деятельность завода «Абсолют», где производят пищевой спирт, — оба раза безуспешно. Первый БПЛА был уничтожен в районе трёх ночи, второй — через двадцать минут после первой атаки.

Дроны летели на предельно низкой высоте с интервалом в десяток километров. Пострадавших на заводе нет. Никакой военной продукции на предприятии не производится.

Расчёт БПЛА Zala ВС РФ помог артиллерии уничтожить польскую САУ Krab
Расчёт БПЛА Zala ВС РФ помог артиллерии уничтожить польскую САУ Krab

Напомним, ночью силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА в пяти областях России. Пять дронов были сбиты в Брянской области, три в Курской, по два — в Белгородской и Тульской областях, а также один — в Астраханской.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar