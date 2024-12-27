ВСУ пытались атаковать спиртовой завод в Тульской области
ВСУ пытались атаковать спиртовой завод в Тульской области. По данным SHOT, два беспилотника PD-2 уничтожены на подлёте к предприятию.
ВСУ сегодня ночью дважды пытались нарушить деятельность завода «Абсолют», где производят пищевой спирт, — оба раза безуспешно. Первый БПЛА был уничтожен в районе трёх ночи, второй — через двадцать минут после первой атаки.
Дроны летели на предельно низкой высоте с интервалом в десяток километров. Пострадавших на заводе нет. Никакой военной продукции на предприятии не производится.
Напомним, ночью силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА в пяти областях России. Пять дронов были сбиты в Брянской области, три в Курской, по два — в Белгородской и Тульской областях, а также один — в Астраханской.
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