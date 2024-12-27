«Накладно»: Медведев оценил вероятность прямого конфликта России и США
Медведев: Дружбы РФ и США в ближайшие 100 лет не будет, но и «воевать накладно»
Дружбы между Россией и США не стоит ожидать в ближайшие сто лет, однако и «воевать накладно». С таким заявлением выступил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.
«Дружбы у нас в ближайшие 100 лет не предвидится, а воевать с Америкой накладно — прямой конфликт с очевидностью перерастёт в мировую ядерную войну», — отметил Медведев.
Замглавы отметил, что для России самым удачным решением является полное игнорирование США после завершения гибридной войны с Западом.
Медведев также выразил мнение, что Европа должна понести наказание всеми возможными способами за свои деяния. Он считает, что необходимо поддерживать любые деструктивные процессы, происходящие там.
Shutterstock / FOTODOM / Miha Creative