«Накладно»: Медведев оценил вероятность прямого конфликта России и США

Дружбы между Россией и США не стоит ожидать в ближайшие сто лет, однако и «воевать накладно». С таким заявлением выступил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

«Дружбы у нас в ближайшие 100 лет не предвидится, а воевать с Америкой накладно — прямой конфликт с очевидностью перерастёт в мировую ядерную войну», — отметил Медведев.

Замглавы отметил, что для России самым удачным решением является полное игнорирование США после завершения гибридной войны с Западом.