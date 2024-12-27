ФСБ: Американец Спектор передал США данные для генетического скрининга россиян
Американец Евгений (Джин) Спектор в суде. Обложка © ЦОС ФСБ РФ
Гражданин США Евгений (Джин) Спектор, которого Мосгорсуд приговорил к 15 годам лишения свободы, собирал данные для Пентагона для создания системы генетического скрининга россиян. Мужчина признан виновным в шпионаже, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Американца Спектора осудили за шпионаж. Видео © ЦОС ФСБ РФ
«Решением Московского городского суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК России (шпионаж) гражданин США Спектор Евгений Миронович», — говорится в сообщении.
В ФСБ добавили, что гражданин США действовал в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации. Он собирал и передавал данные по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющих государственную тайну с целью создания США системы высокоскоростного генетического скрининга жителей РФ.
В ФСБ пояснили, что суд рассмотрел дело в закрытом режиме с участием защиты и назначил обвиняемому 15 лет колонии строгого режима. Также американец должен выплатить штраф в размере более 14 миллионов рублей.
Напомним, что Евгений Спектор родился в Ленинграде, затем уехал в США и получил американский паспорт. Долгое время он стоял во главе компании «Медполимерпром», занимавшейся производством лекарств. В 2020 году он стал фигурантом дела о взятке, ему вменялось посредничество при передаче денег. Российский суд отправил обвиняемого в колонию на 3,5 года. 24 декабря Мосгорсуд приговорил мужчину к 15 годам тюрьмы за шпионаж.