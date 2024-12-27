ФСБ: Американец Спектор передал США данные для генетического скрининга россиян

Гражданин США Евгений (Джин) Спектор, которого Мосгорсуд приговорил к 15 годам лишения свободы, собирал данные для Пентагона для создания системы генетического скрининга россиян. Мужчина признан виновным в шпионаже, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Американца Спектора осудили за шпионаж. Видео © ЦОС ФСБ РФ

«Решением Московского городского суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК России (шпионаж) гражданин США Спектор Евгений Миронович», — говорится в сообщении.

В ФСБ добавили, что гражданин США действовал в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации. Он собирал и передавал данные по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющих государственную тайну с целью создания США системы высокоскоростного генетического скрининга жителей РФ.

В ФСБ пояснили, что суд рассмотрел дело в закрытом режиме с участием защиты и назначил обвиняемому 15 лет колонии строгого режима. Также американец должен выплатить штраф в размере более 14 миллионов рублей.