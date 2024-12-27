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27 декабря, 07:59

Командиры ЧВК «Вагнер» Чепца и Безрук раскрыли истории своих позывных

Командиры ЧВК «Вагнер» Чепца и Безрук. Обложка © 360.ru

Командиры ЧВК «Вагнер» Чепца и Безрук. Обложка © 360.ru

Имена и фамилии многих бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» до сих пор остаются в секрете, однако в народе своих героев знают по позывным, в которых может скрываться целая история. Об этом рассказали главный артиллерист частной военной компании Чепца (Александр Борисович) и главный разведчик Безрук (Алексей Павлович).

Так, Чепца отметил, что его позывной связан с детскими воспоминаниями и отсылает к названию реки, которая протекает в Удмуртии. По его словам, в артиллерии позывные командиров отделений и пунктов управлений зачастую связаны с реками и озёрами. Безрук же признался, что выдумал позывной на ходу.

«Буквально считанные минуты и часы, мы собирались уже выезжать определённо в командировку, и соответственно, уже нужно было подать данные по своему позывному. Просто пришло в голову первоначально по фамилии. То есть такая производная», — подчеркнул он в интервью 360.ru.

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Ранее командир «Вагнера» раскрыл основные пункты кодекса ЧВК. Герой России Александр Кузнецов с позывным Ратибор рассказал, что в основу будущего кодекса лёг договор, который в 2011 году 11 командиров подписали с Евгением Пригожиным. С тех пор в ЧВК было запрещено врать и выпивать, со временем появились и другие пункты.

Борис Эльфанд
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