Командиры ЧВК «Вагнер» Чепца и Безрук раскрыли истории своих позывных

Имена и фамилии многих бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» до сих пор остаются в секрете, однако в народе своих героев знают по позывным, в которых может скрываться целая история. Об этом рассказали главный артиллерист частной военной компании Чепца (Александр Борисович) и главный разведчик Безрук (Алексей Павлович).

Так, Чепца отметил, что его позывной связан с детскими воспоминаниями и отсылает к названию реки, которая протекает в Удмуртии. По его словам, в артиллерии позывные командиров отделений и пунктов управлений зачастую связаны с реками и озёрами. Безрук же признался, что выдумал позывной на ходу.

«Буквально считанные минуты и часы, мы собирались уже выезжать определённо в командировку, и соответственно, уже нужно было подать данные по своему позывному. Просто пришло в голову первоначально по фамилии. То есть такая производная», — подчеркнул он в интервью 360.ru.