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Регион
27 декабря, 08:36

«Я тебя казню»: Пьяный скуф устроил истерику на борту самолёта и пригрозил экипажу

Mash: Пьяный пассажир устроил скандал в самолёте, его связали до окончания рейса

Пассажир самолёта авиакомпании Azur Air, следовавшего по маршруту Москва — Паттайя, перебрал с алкоголем и устроил на борту пьяный дебош. Мужчина ударил возлюбленную и обещал казнить бортпроводников, которые его сначала удерживали, а затем связали.

Буйный пассажир рейса Москва — Паттайя перепил и стал нападать на сотрудников самолёта. Видео © Telegram / Mash

Как пишет Mash, пассажир оказался на борту в лёгком опьянении, а за несколько часов полёта окончательно захмелел. В невменяемом состоянии мужчина напал на свою спутницу, просившую успокоиться. Затем неадекват переключился на соседей и экипаж самолёта. Сотрудники приняли решение привязать его к креслу, на что он отреагировал грозной тирадой — угрожал казнить стюардов и «прокатить по губернаторским дорожкам».

После посадки самолёта устроившего фееричное шоу мужчину передали местной полиции.

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Ранее Life.ru рассказывал, как пьяный помощник депутата Госдумы устроил фееричное шоу в самолёте, за что позднее был закономерно уволен. Мужчина летел рейсом из Москвы в Читу.

Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Мария Любицкая
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