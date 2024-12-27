«Я тебя казню»: Пьяный скуф устроил истерику на борту самолёта и пригрозил экипажу

Пассажир самолёта авиакомпании Azur Air, следовавшего по маршруту Москва — Паттайя, перебрал с алкоголем и устроил на борту пьяный дебош. Мужчина ударил возлюбленную и обещал казнить бортпроводников, которые его сначала удерживали, а затем связали.

Как пишет Mash, пассажир оказался на борту в лёгком опьянении, а за несколько часов полёта окончательно захмелел. В невменяемом состоянии мужчина напал на свою спутницу, просившую успокоиться. Затем неадекват переключился на соседей и экипаж самолёта. Сотрудники приняли решение привязать его к креслу, на что он отреагировал грозной тирадой — угрожал казнить стюардов и «прокатить по губернаторским дорожкам».