«Я тебя казню»: Пьяный скуф устроил истерику на борту самолёта и пригрозил экипажу
Mash: Пьяный пассажир устроил скандал в самолёте, его связали до окончания рейса
Пассажир самолёта авиакомпании Azur Air, следовавшего по маршруту Москва — Паттайя, перебрал с алкоголем и устроил на борту пьяный дебош. Мужчина ударил возлюбленную и обещал казнить бортпроводников, которые его сначала удерживали, а затем связали.
Буйный пассажир рейса Москва — Паттайя перепил и стал нападать на сотрудников самолёта. Видео © Telegram / Mash
Как пишет Mash, пассажир оказался на борту в лёгком опьянении, а за несколько часов полёта окончательно захмелел. В невменяемом состоянии мужчина напал на свою спутницу, просившую успокоиться. Затем неадекват переключился на соседей и экипаж самолёта. Сотрудники приняли решение привязать его к креслу, на что он отреагировал грозной тирадой — угрожал казнить стюардов и «прокатить по губернаторским дорожкам».
После посадки самолёта устроившего фееричное шоу мужчину передали местной полиции.
Ранее Life.ru рассказывал, как пьяный помощник депутата Госдумы устроил фееричное шоу в самолёте, за что позднее был закономерно уволен. Мужчина летел рейсом из Москвы в Читу.
Life.ru / Шедеврум