Телеканал «78» пригласил на новогоднюю вечеринку с песнями и танцами

В эфире и соцсетях двух медиа — телеканала «78» и Royalradio пройдёт новогодняя вечеринка. Сразу после боя курантов зрители и слушатели смогут насладиться танцевальным шоу и музыкальными импровизациями. За последнее будет отвечать резидент Royalradio — диджей Нил. В его плейлист попали хиты, которые знает весь мир.

Танцовщицы на репетиции концерта. Обложка © Пресс-служба телеканала «78»

«Я отбирал треки для новогодней программы, основываясь на их популярности, эти песни прошли огонь, воду и медные трубы, они до сих пор звучат на танцполах и являются классикой мировой музыки. Я лишь предпочёл представить их для зрителей телеканала «78» и слушателей Royalradio в house-версиях. Электронное звучание знаменитых хитов дополнят импровизациями на флейте, гитаре, бонгах, трубе, скрипке и саксофоне петербургские музыканты. Так, усилиями творческих команд телеканала «78» и Royalradio петербуржцы увидят интерпретации всеми любимой музыки в оригинальном исполнении и звучании», — рассказал диджей.

Танцовщицы на репетиции концерта. Обложка © Пресс-служба телеканала «78»

Кроме того, на дискотеке выступят танцевальные коллективы — от представителей кей-поп-группы до исполнителей классического балета. Также этот праздник украсят пожелания жителей Петербурга, которые участвовали в предновогодней акции «Тёплые слова на 78». Горожане доверили телеканалу «78» самое дорогое — снять на камеру поздравления с Новым годом своих родных и близких. Поэтому именно петербуржцы станут главными героями новогодней феерии телеканала «78» совместно с Royalradio.