Хинштейн появился на встрече с жителями Курской области в форме с погонами

На встречу с жителями Курской области, которые в данный момент находятся в пункте временного размещения, врио главы региона Александр Хинштейн надел военную форму. Это следует из опубликованного в телеграм-канале чиновника видео.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн появился на встрече с жителями в форме с погонами. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

На появившихся кадрах экс-парламентарий одет в напоминающий форму ВС РФ китель оливкового цвета с погонами. На груди пришита нашивка с фамилией и должностью чиновника.

Хинштейн окончил Московский университет МВД России по специальности «правоведение» и получил звание младшего лейтенанта внутренней службы. Он также занимался журналистикой и работал в различных СМИ, прежде чем перейти в политику.