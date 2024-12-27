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Регион
27 декабря, 09:14

Хинштейн появился на встрече с жителями Курской области в форме с погонами

Врио главы Курской области надел на встречу с жителями региона военную форму

На встречу с жителями Курской области, которые в данный момент находятся в пункте временного размещения, врио главы региона Александр Хинштейн надел военную форму. Это следует из опубликованного в телеграм-канале чиновника видео.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн появился на встрече с жителями в форме с погонами. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

На появившихся кадрах экс-парламентарий одет в напоминающий форму ВС РФ китель оливкового цвета с погонами. На груди пришита нашивка с фамилией и должностью чиновника.

Хинштейн окончил Московский университет МВД России по специальности «правоведение» и получил звание младшего лейтенанта внутренней службы. Он также занимался журналистикой и работал в различных СМИ, прежде чем перейти в политику.

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А ранее Life.ru сообщал, что Александр Хинштейн вручил медаль Луки Крымского девушке-медику, выжившей при атаке ВСУ. Фельдшер и водитель, находившиеся с ней, были награждены посмертно.

Обложка ©

Telegram / Александр Хинштейн

Мария Любицкая
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