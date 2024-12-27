«Решающую лепту вносит человек»: В подполье рассказали, поможет ли ВСУ «супероружие»
Подпольщик Лебедев сомневается, что западные ИИ-технологии помогут ВСУ
Комментируя новости о возможной передаче Киеву западных технологий с искусственным интеллектом, координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев выразил сомнения, что ИИ помогут ВСУ. По его словам, результаты украинских войск в итоге будут такими же, как и после радостных криков о танках Leopard, системах HIMARS и самолётах F-16, так и не ставших панацеей.
В беседе с «Царьградом» Лебедев обратил внимание, что даже у США до сих пор возникают серьёзные проблемы с использованием ИИ. Кроме того, он выразил уверенность, что Россия тоже обладает современными технологиями. Тем не менее, по словам подпольщика, последнее слово на фронте остаётся за человеком.
«Решающую лепту в ход любой войны вносит только человек. Именно человек, именно сила духа и воля», — подчеркнул Лебедев.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о поступлении передовых комплексов с ИИ в российские войска. В ходе выступления на итоговой коллегии Минобороны глава государства подчеркнул, что помощь ВС РФ оказывают роботизированные комплексы.
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