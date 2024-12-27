Си Цзиньпин распорядился остановить волну массовых убийств в Китае
AP: Си Цзиньпин приказал властям Китая остановить волну массовых убийств
Председатель КНР Си Цзиньпин поручил предотвратить повторение волны массовых убийств, потрясших страну за последние месяцы. Об этом сообщает агентство AP.
Местные чиновники оперативно отреагировали на призыв и выразили готовность рассматривать любые личные конфликты, включая семейные проблемы и споры о разделе наследства, которые могут привести к агрессии. Тем не менее, общественность выражает обеспокоенность по поводу возможного излишнего вмешательства в частную жизнь граждан.
В последнее время статистика массовых убийств в Китае действительно стремительно взлетела. Так, например, в середине ноября Life.ru показывал видео с места ужасного ДТП в городе Чандэ, где водитель легковушки на полном ходу протаранил детей у школы в Китае. Суд приговорил его к смертной казни. Свои действия мужчина объяснил финансовыми проблемами и ссорами в семье.
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