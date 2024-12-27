Си Цзиньпин распорядился остановить волну массовых убийств в Китае

Местные чиновники оперативно отреагировали на призыв и выразили готовность рассматривать любые личные конфликты, включая семейные проблемы и споры о разделе наследства, которые могут привести к агрессии. Тем не менее, общественность выражает обеспокоенность по поводу возможного излишнего вмешательства в частную жизнь граждан.