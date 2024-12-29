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Регион
29 декабря, 10:01

Забывчивость пенсионера из Архангельска привела к «горячим» приключениям со взрывом

В Архангельске пенсионер забыл про СВУ во время топки печи и чуть не погиб

В Архангельске пенсионер забыл про СВУ во время топки печи и чуть не погиб. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Архангельске пенсионер забыл про СВУ во время топки печи и чуть не погиб. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Архангельске в доме пенсионера произошёл взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), когда он пытался растопить печь дровами. Как выяснилось, 62-летний Сергей знал о наличии взрывчатки, но забыл об этом.

По информации SHOT, в один из вечеров пенсионер решил разжечь печь, используя заранее заготовленные дрова. Как только он бросил часть дров в огонь, прогремел мощный взрыв. На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы.

Позже стало известно, что причиной взрыва стало СВУ. Мужчина признался, что положил его в дрова с целью предотвратить кражу, но затем забыл об этом. Теперь ему грозит уголовное преследование за изготовление взрывчатых веществ.

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Ранее в Курортном районе Санкт-Петербурга был задержан 76-летний пенсионер, который планировал поджог здания полиции или служебного авто по указанию обокравших его мошенников. Пресечь этот замысел помог неравнодушный гражданин.

Оксана Попова
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