Забывчивость пенсионера из Архангельска привела к «горячим» приключениям со взрывом

В Архангельске в доме пенсионера произошёл взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), когда он пытался растопить печь дровами. Как выяснилось, 62-летний Сергей знал о наличии взрывчатки, но забыл об этом.

По информации SHOT, в один из вечеров пенсионер решил разжечь печь, используя заранее заготовленные дрова. Как только он бросил часть дров в огонь, прогремел мощный взрыв. На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы.

Позже стало известно, что причиной взрыва стало СВУ. Мужчина признался, что положил его в дрова с целью предотвратить кражу, но затем забыл об этом. Теперь ему грозит уголовное преследование за изготовление взрывчатых веществ.