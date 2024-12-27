Раскрыты гонорары этнических секс-работниц в Москве
«Известия»: Проститутки из Средней Азии получают до 4 тыс. рублей в час в Москве
Женщины, которые приезжают в РФ из Средней Азии, зарабатывают до четырёх тысяч рублей в час за услуги интимного характера. О таких гонорарах секс-работниц рассказала газета «Известия».
Журналист издания пообщался с несколькими девушками во время масштабного полицейского рейда. Некоторые мигрантки рассказали, почему не хотят возвращаться домой и предпочитают оставаться в Москве.
«Дома мне конец от отца, братьев», — пояснила опрошенная из Средней Азии. Во время разговора она показала характерный жест ладонью у шеи.
Другая женщина рассказала, что приехала в Москву на заработки. На родине у неё растёт трёхлетний сын. В РФ приехала легально: оформила патент, за который, по её словам, платит девять тысяч рублей в месяц.
Кроме того, журналист ознакомился на одном из популярных сервисов с анкетами таких специалисток, который позволяет выставить фильтр для поиска услуг в определённых сегментах и районах Москвы. В столичном юго-восточном округе нашлось 36 анкет представительниц азиатской внешности с ценником до четырёх тысяч рублей в час (при средней цене секс-услуг на сайте 7-10 тысяч рублей). Всего в городе в подобном сегменте оказалось свыше 500 предложений.
А ранее Life.ru писал, что проститутки решили не поднимать цены на услуги, несмотря на рост доллара. Работницы указанной сферы заявили, что мужчины очень часто жалуются на экономические проблемы и влияние повышенной ставки ЦБ.
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