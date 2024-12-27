Львовского учителя, пожелавшего детям «сдохнуть на фронте», отстранили от работы

Учителя из Львова, который пожелал школьникам умереть на фронте, отстранили от работы. Об этом журналистам сообщили в городском управлении образования.

В рамках расследования было установлено, что поведение учителя физики было недопустимым, и ему был объявлен выговор. Учитель объяснил свои действия тем, что учащиеся девятого класса нарушили правила техники безопасности, что могло привести к травмам. После инцидента пользователи соцсетей начали обвинять преподавателя в уклонении от мобилизации, однако на самом деле он находится в пенсионном возрасте и не подлежит призыву.