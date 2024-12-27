Львовского учителя, пожелавшего детям «сдохнуть на фронте», отстранили от работы
Пожелавшего ученикам отправиться на фронт учителя из Львова отстранили от работы
Учителя из Львова, который пожелал школьникам умереть на фронте, отстранили от работы. Об этом журналистам сообщили в городском управлении образования.
В рамках расследования было установлено, что поведение учителя физики было недопустимым, и ему был объявлен выговор. Учитель объяснил свои действия тем, что учащиеся девятого класса нарушили правила техники безопасности, что могло привести к травмам. После инцидента пользователи соцсетей начали обвинять преподавателя в уклонении от мобилизации, однако на самом деле он находится в пенсионном возрасте и не подлежит призыву.
Напомним, несколько дней назад во Львове разгневанный учитель физики накричал на девятиклассников и пожелал отправиться на фронт, где они «быстрее сдохнут». Случившееся вызвало неоднозначную реакцию в Сети.
Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry