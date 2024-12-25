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25 декабря, 14:51

«Сдохнете быстрее, дебилы!» Во Львове учитель в гневе послал школьников на фронт

Во Львове учитель накричал на школьников, заявив, что всем им надо на фронт

Во Львове лаборант и учитель физики в одной из местных школ в порыве злости высказал своим ученикам, что их всех следует отправить на фронт, чтобы они там быстрее «сдохли». Об этом сообщает украинский телеграм-канал «Политика страны».

Учитель кричит, что школьники должны идти на фронт. Видео © Telegram / Политика страны

«Надо на фронт, на передовую. Может, там сдохнете быстрее. Придурки. Надоели, дебилы», — кричал физик.

Видимо, успеваемость в этом классе оставляет желать лучшего, раз педагог считает, что от учеников будет больше толка на фронте, чем в школе.

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Возможно, уже скоро сам педагог за такие выходки отправится на фронт. Куда грустнее будет, если через время он там встретит там своих учеников, ведь разговоры о снижении мобилизационного возраста на Украине не утихают, а Генштаб ВСУ требует ещё больше новобранцев.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Владимир Озеров
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