«Сдохнете быстрее, дебилы!» Во Львове учитель в гневе послал школьников на фронт
Во Львове учитель накричал на школьников, заявив, что всем им надо на фронт
Во Львове лаборант и учитель физики в одной из местных школ в порыве злости высказал своим ученикам, что их всех следует отправить на фронт, чтобы они там быстрее «сдохли». Об этом сообщает украинский телеграм-канал «Политика страны».
Учитель кричит, что школьники должны идти на фронт. Видео © Telegram / Политика страны
«Надо на фронт, на передовую. Может, там сдохнете быстрее. Придурки. Надоели, дебилы», — кричал физик.
Видимо, успеваемость в этом классе оставляет желать лучшего, раз педагог считает, что от учеников будет больше толка на фронте, чем в школе.
Возможно, уже скоро сам педагог за такие выходки отправится на фронт. Куда грустнее будет, если через время он там встретит там своих учеников, ведь разговоры о снижении мобилизационного возраста на Украине не утихают, а Генштаб ВСУ требует ещё больше новобранцев.
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