«Продавцы чувствуют свободу»: Россиянам раскрыли, на сколько подорожали торты в канун Нового года

Цены на торты и выпечку поднялись примерно на 20% перед новогодними праздниками, они могут вырасти и до 30%. Об этом в беседе с Life.ru рассказал экономист Михаил Беляев.

«Сейчас всё дорожает. И, конечно, хлебобулочные и кондитерские изделия не исключение. Они подорожали процентов на 20 приблизительно. У нас цены повышаются продавцами со всем возможным усердием. Естественно, перед праздником, когда есть ажиотажный спрос, они уже совершенно чувствуют полную свободу рук и повышают цены так, как считают нужным», — пояснил специалист.

Беляев дополнил, что цены могут подняться и на 30% на сладкие изделия. По его словам, производители ссылаются на то, что подорожали яйца, мука и другие продукты, необходимые для изготовления тортов и выпечки. Эксперт пояснил, что цены растут, как раз из-за подорожания самих продуктов. По его словам, на Новый год россияне могут только посмотреть на вкусные торты на витрине в магазине и пойти домой с пустыми руками.