«Продавцы чувствуют свободу»: Россиянам раскрыли, на сколько подорожали торты в канун Нового года
Эксперт Беляев: Торты и выпечка подорожали на 20% перед Новым годом
Цены на торты и выпечку поднялись примерно на 20% перед новогодними праздниками, они могут вырасти и до 30%. Об этом в беседе с Life.ru рассказал экономист Михаил Беляев.
«Сейчас всё дорожает. И, конечно, хлебобулочные и кондитерские изделия не исключение. Они подорожали процентов на 20 приблизительно. У нас цены повышаются продавцами со всем возможным усердием. Естественно, перед праздником, когда есть ажиотажный спрос, они уже совершенно чувствуют полную свободу рук и повышают цены так, как считают нужным», — пояснил специалист.
Беляев дополнил, что цены могут подняться и на 30% на сладкие изделия. По его словам, производители ссылаются на то, что подорожали яйца, мука и другие продукты, необходимые для изготовления тортов и выпечки. Эксперт пояснил, что цены растут, как раз из-за подорожания самих продуктов. По его словам, на Новый год россияне могут только посмотреть на вкусные торты на витрине в магазине и пойти домой с пустыми руками.
Ранее Life.ru писал, что рост цен на сладости станет ощутимым в декабре-январе. Основная причина подорожания — увеличение себестоимости производства. Некоторые изготовители отметили, что этот показатель вырос на 28% за последние несколько месяцев.
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