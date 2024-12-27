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27 декабря, 11:27

В Калининграде создали шампанское с янтарной кислотой вместо спирта

Калининградская студентка изобрела безалкогольное шампанское с янтарной кислотой

Студентка Валерия Лемешко создала шампанское на основе янтарной кислоты. Обложка © Калининградский государственный технический университет

Студентка Валерия Лемешко создала шампанское на основе янтарной кислоты. Обложка © Калининградский государственный технический университет

Студентка из Калининградского технического университета Валерия Лемешко создала альтернативу алкогольному шампанскому на основе янтарной кислоты. Она заметила, что это вещество умеет бодрить как энергетик, и влиять на психоэмоциональную функцию организма. Изобретение студентки было признано лучшим на научной конференции «Балтийский янтарь и смолы мира».

«При желании, используя натуральные наполнители, изобретению можно придать любой вкус, в том числе и традиционного игристого вина. Ещё наши ученые утверждают, что янтарное шампанское является биологически обоснованной альтернативой традиционному алкоголю и энергетикам»,рассказали в пресс-службе вуза.

Лемешко дала напитку шутливое название «Яша». По вкусу и виду он напоминает обычную газировку, однако газация в нём происходит благодаря реакции янтарной кислоты с компонентами рецепта. Ему можно придать любой вкус, в том числе и традиционного шампанского. Кроме того, этот напиток можно производить в сухом виде, например для полярных станций или морских судов. Студентка намерена запатентовать своё изобретение.

Ранее стало известно, что с 1 января 2025 года в России вырастут цены на весь алкоголь от пива до водки. Минимальная розничная цена на водку вырастет на 50 рублей, коньяк подорожает на 95 рублей, а бренди — на 69 рублей. За бутылку игристого в следующем году придётся отдать как минимум 239 рублей.

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Полина Никифорова
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