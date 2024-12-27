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27 декабря, 11:42

В Санкт-Петербурге открылась новая станция метро «Горный институт»

Фото © Пётр Ковалев/ТАСС

Фото © Пётр Ковалев/ТАСС

В Санкт-Петербурге в пятницу открылась новая станция метро «Горный институт». Она расположена на Лахтинско-Правобережной линии петербургского метрополитена и является одной из самых глубоких в системе — некоторые работы в перегонных тоннелях проводились на глубине около 70 метров под землей. Это будет третья станция метрополитена на Васильевском острове.

«Мы долго шли к этому открытию, и путь был непростым, с множеством трудностей. Но это важное событие, так как это первая станция, открытая нашим »Метростроем Северной столицы«. Ожидается, что она будет обслуживать около 100 тысяч пассажиров ежедневно», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который дал разрешение на запуск объекта и совершил первую поездку от «Горного института» до станции «Спасская».

Беглов поздравил жителей Василеостровского района, преподавателей и студентов Горного университета, а также выразил благодарность коллективу «Метростроя Северной Столицы» за их труд.

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Марина Фещенко
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