«Отсекать лишнее»: Эксперты объяснили, как помочь детям при большой нагрузке в школах

Дети и подростки испытывают повышенную нагрузку в школе, так как зачастую учебные программы не соответствуют уровню развития учеников и их физиологическому возрасту. Такое мнение в беседе с Life.ru выразила председатель «Ассоциации родительских комитетов и сообществ» Ольга Леткова.

«Самое главное, они [дети] перегружены детальной информацией, которая часто совершенно не имеет значения для их обучения. Очень много деталей и ненужных вещей, но при этом страдают базовые знания, которых явно недостаточно. Поэтому здесь нужно просто проводить оптимизацию школьных программ, смотреть, что нужно, а что не нужно. И всё, что не нужно, всё, что лишнее, отсекать», — пояснила эксперт.

Леткова дополнила, что родители выходят из ситуации по-разному. Кто-то старается сам обучать ребёнка базовым знаниям, часто для занятий нанимают репетиторов. По словам специалиста, нагрузку на школьников нужно менять на законодательном уровне. Депутат Госдумы Михаил Берулава добавил, что необходимо пересмотреть школьные предметы и набор учебников в программе.

«И вообще было бы хорошо, чтобы российские академии образования занимались, как раньше, научно-исследовательской работой, посвящённой разгрузке наших учебников в школах. Очень известные учёные возглавляли организацию самостоятельной оптимизации процесса обучения и так далее, что разгружало наших школьников. Родители не смогут в одиночку разгрузить своих детей, я думаю», — уточнил депутат.

По словам парламентария, учителя и педагоги могут в этом помочь, так как понимают, как организовать самостоятельную работу школьников. Берулава назвал сложной проблему повышенной нагрузки на школьников, над которой работали целые институты в СССР.