Премьер Дании закупилась консервами и ждёт «атаку» от России

Запастись консервами, водой и аптечкой на случай атак со стороны России рекомендовала датчанам премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Кроме того, Агентство по чрезвычайным ситуациям рекомендовало гражданам иметь при себе тёплую одежду, фонарик, портативную зарядку, средства личной гигиены, свечки и спички, а также радиоприёмник.

«Я следую рекомендациям властей, и я считаю, что датчанам следует сделать то же самое... Крайне важно, чтобы мы держались вместе», — заявила Фредериксен в интервью телерадиокомпании DR.

Фредериксен подготовила запасы консервов и других необходимых вещей, чтобы продержаться три дня без электричества и интернета. В качестве источника особой опасности она выделила Россию. По словам премьер-министра, необходимость делать запасы не связана с ожидаемым нападением на Данию, а обусловлена риском кибер- или гибридной атаки.