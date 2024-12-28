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Регион
28 декабря, 14:50

Премьер Дании закупилась консервами и ждёт «атаку» от России

Премьер Дании призвала граждан подготовиться к возможным атакам России

Запастись консервами, водой и аптечкой на случай атак со стороны России рекомендовала датчанам премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Кроме того, Агентство по чрезвычайным ситуациям рекомендовало гражданам иметь при себе тёплую одежду, фонарик, портативную зарядку, средства личной гигиены, свечки и спички, а также радиоприёмник.

«Я следую рекомендациям властей, и я считаю, что датчанам следует сделать то же самое... Крайне важно, чтобы мы держались вместе», — заявила Фредериксен в интервью телерадиокомпании DR.

Фредериксен подготовила запасы консервов и других необходимых вещей, чтобы продержаться три дня без электричества и интернета. В качестве источника особой опасности она выделила Россию. По словам премьер-министра, необходимость делать запасы не связана с ожидаемым нападением на Данию, а обусловлена риском кибер- или гибридной атаки.

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Ранее в Польше начали разрабатывать пособие для граждан на случай кризисных ситуаций и войны. Его выпустят в двух вариациях — для взрослых и для детей. В этих инструкциях будет представлена информация не только о действиях в условиях военной и ядерной угрозы, но и рекомендации по подготовке к эвакуации. Также там опубликую список необходимых вещей.

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ТАСС / АР / HENRIK MONTGOMERY

Полина Никифорова
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