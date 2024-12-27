В Шереметьево ввели дополнительные меры безопасности

Международный аэропорт Шереметьево в Москве ввёл дополнительные меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

«Международный аэропорт Шереметьево продолжает работу в условиях усиленных мер безопасности, реализуемых во взаимодействии с полицией и другими правоохранительными ведомствами», — говорится в сообщении.

В Шереметьево добавили, что усилена охрана объектов, расположенных в непосредственном окружении аэропорта (вне контролируемой зоны). Речь идёт о постовых нарядах, которые несут службу на объектах. Специалистов дополнительно проинструктировали и вооружили.

Кроме того, пассажиров призвали не брать с собой на борт запрещённые предметы, проявлять понимание, внимание и бдительность. Также людей попросили оказывать всестороннее содействие сотрудникам Шереметьево при прохождении контрольных и предполётных процедур.