В Шереметьево ввели дополнительные меры безопасности
Международный аэропорт Шереметьево в Москве ввёл дополнительные меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
«Международный аэропорт Шереметьево продолжает работу в условиях усиленных мер безопасности, реализуемых во взаимодействии с полицией и другими правоохранительными ведомствами», — говорится в сообщении.
В Шереметьево добавили, что усилена охрана объектов, расположенных в непосредственном окружении аэропорта (вне контролируемой зоны). Речь идёт о постовых нарядах, которые несут службу на объектах. Специалистов дополнительно проинструктировали и вооружили.
Кроме того, пассажиров призвали не брать с собой на борт запрещённые предметы, проявлять понимание, внимание и бдительность. Также людей попросили оказывать всестороннее содействие сотрудникам Шереметьево при прохождении контрольных и предполётных процедур.
Напомним, накануне в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский ввели план «Ковёр». Временные ограничения потребовались для обеспечения безопасности воздушных гаваней.
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