В регионах РФ по поручению Путина создадут сеть протезно-ортопедических центров
Президент РФ Владимир Путин дал поручение компетентным органам создать в регионах сеть протезно-ортопедических реабилитационных центров. Об этом следует из документов на сайте Кремля.
«Разработать план мероприятий по созданию в субъектах РФ сети протезно-ортопедических реабилитационных организаций в целях обеспечения доступности протезно-ортопедической помощи для инвалидов», — говорится в одном из пунктов.
Это задание президент дал правительству страны и региональным властям. Предоставить докла нужно до 1 марта 2025 года. Также лидер РФ поручил проанализировать практику сложного протезирования раненных в ходе СВО военнослужащих.
Ранее Life.ru рассказывал, что в России ведётся разработка нового материала для протезов, который будет максимально биосовместим и идентичен человеческой кости. Основная задача учёных — сделать полимер-реактопласт, который обеспечит эффективное сращивание с костной тканью.
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