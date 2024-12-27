Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 декабря, 13:14

В регионах РФ по поручению Путина создадут сеть протезно-ортопедических центров

Президент РФ Владимир Путин дал поручение компетентным органам создать в регионах сеть протезно-ортопедических реабилитационных центров. Об этом следует из документов на сайте Кремля.

«Разработать план мероприятий по созданию в субъектах РФ сети протезно-ортопедических реабилитационных организаций в целях обеспечения доступности протезно-ортопедической помощи для инвалидов», — говорится в одном из пунктов.

Это задание президент дал правительству страны и региональным властям. Предоставить докла нужно до 1 марта 2025 года. Также лидер РФ поручил проанализировать практику сложного протезирования раненных в ходе СВО военнослужащих.

Протезы и компьютерное зрение: Путин осмотрел выставку РФПИ
Протезы и компьютерное зрение: Путин осмотрел выставку РФПИ

Ранее Life.ru рассказывал, что в России ведётся разработка нового материала для протезов, который будет максимально биосовместим и идентичен человеческой кости. Основная задача учёных — сделать полимер-реактопласт, который обеспечит эффективное сращивание с костной тканью.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Scharfsinn

Николай Рюмин
  • Новости
  • Путин
  • Здоровье
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar