В регионах РФ по поручению Путина создадут сеть протезно-ортопедических центров

Президент РФ Владимир Путин дал поручение компетентным органам создать в регионах сеть протезно-ортопедических реабилитационных центров. Об этом следует из документов на сайте Кремля.

«Разработать план мероприятий по созданию в субъектах РФ сети протезно-ортопедических реабилитационных организаций в целях обеспечения доступности протезно-ортопедической помощи для инвалидов», — говорится в одном из пунктов.

Это задание президент дал правительству страны и региональным властям. Предоставить докла нужно до 1 марта 2025 года. Также лидер РФ поручил проанализировать практику сложного протезирования раненных в ходе СВО военнослужащих.