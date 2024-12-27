Силовики оцепили улицу в Москве из-за предмета, похожего на мину «Лепесток»
Mash: Улицу Плещеева в Москве перекрыли из-за подозрительного предмета
Мина ПФМ-1 «Лепесток». Обложка © Telegram / Росгвардия
Правоохранительные органы оцепили улицу Плещеева в Москве из-за подозрительного предмета, напоминающего противопехотную мину «Лепесток». Этот объект был оставлен на домофоне одного из подъездов, передаёт Mash.
Силовики оцепили улицу в Москве из-за предмета, похожего на мину «Лепесток». Обложка © Telegram / Mash
Мина «Лепесток» — это тип противопехотной мины, которая имеет форму лепестка и предназначена для поражения живой силы противника. Тип мин часто используются в военных конфликтах, они могут быть как самодельными, так и промышленного производства.
Использование противопехотных мин, включая мины типа «лепесток», регулируется международными конвенциями, такими как Конвенция о запрещении противопехотных мин (1997), но многие страны продолжают их использовать в различных конфликтах. В их числе Украина.
ВСУ регулярно используют данные иные для диверсий на территории России. Недавно беспилотник ВСУ произвёл дистанционное минирование участка дороги в Белгородской области противопехотными минами нажимного действия ПФМ-1 «Лепесток».