Правоохранительные органы оцепили улицу Плещеева в Москве из-за подозрительного предмета, напоминающего противопехотную мину «Лепесток». Этот объект был оставлен на домофоне одного из подъездов, передаёт Mash.

Силовики оцепили улицу в Москве из-за предмета, похожего на мину «Лепесток». Обложка © Telegram / Mash

Мина «Лепесток» — это тип противопехотной мины, которая имеет форму лепестка и предназначена для поражения живой силы противника. Тип мин часто используются в военных конфликтах, они могут быть как самодельными, так и промышленного производства.

Использование противопехотных мин, включая мины типа «лепесток», регулируется международными конвенциями, такими как Конвенция о запрещении противопехотных мин (1997), но многие страны продолжают их использовать в различных конфликтах. В их числе Украина.