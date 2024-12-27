На Ямале девочка погибла под колёсами снегоуборочной машины

В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) погибла девочка под колёсами снегоуборочной техники. Организована проверка, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Прокурором автономного округа поручено проведение проверки по факту гибели ребёнка в Уренгой Пуровского района в результате наезда снегоуборочной техники. На место происшествия незамедлительно выехал сотрудник прокуратуры Нового Уренгоя», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства гибели девочки. На место происшествия выехала оперативная группа во главе с начальником Пуровского межрайонного следственного отдела.