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27 декабря, 13:32

На Ямале девочка погибла под колёсами снегоуборочной машины

В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) погибла девочка под колёсами снегоуборочной техники. Организована проверка, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Прокурором автономного округа поручено проведение проверки по факту гибели ребёнка в Уренгой Пуровского района в результате наезда снегоуборочной техники. На место происшествия незамедлительно выехал сотрудник прокуратуры Нового Уренгоя», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства гибели девочки. На место происшествия выехала оперативная группа во главе с начальником Пуровского межрайонного следственного отдела.

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Женщина на Porsche, задавившая ребёнка, села пьяной за руль из-за трагедии в семье

А ранее Life.ru сообщал, что в Омской области пьяный водитель сбил женщину с девочкой на санках. Ребёнок погиб, а женщина попала в больницу в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

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Freepik / fxquadro

Дарья Нарыкова
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