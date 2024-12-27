Цены на газ в Европе резко подскочили после слов Путина
Bloomberg: Цены на газ в Европе выросли на 5% после вчерашних слов Путина
Цены на европейский природный газ увеличились после недавнего заявления президента России Владимира Путина, в котором он выразил сомнения относительно возможности заключения сделки по поддержанию поставок газа в Европу через Украину. Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, 27 декабря производные финансовые инструменты на эталонные газы выросли на пять процентов, что стало самым значительным увеличением за неделю. Это подчёркивает нестабильность на рынке газа и влияние политических факторов на энергетическую безопасность Европы.
Напомним, что накануне Путин заявил, что невозможно будет договориться о новом транзитном контракте до конца 2024 года. Срок действия текущего соглашения тоже подходит к завершению, он действителен до 31 декабря.
Life.ru