Суд оштрафовал Дудя* на 45 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Суд в Москве оштрафовал блогера и журналиста Юрия Дудя* за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в Сети. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Напомним, Министерство юстиции России после согласования с МИД внесло Юрия Дудя* в список иностранных агентов 15 апреля 2022 года. Блогер оспорил это сначала в Лефортовском районном суде, а затем подал апелляцию в Московский городской суд, однако оба поддержали решение Минюста. В сентябре 2024 года Дудь* пытался обжаловать штраф за нарушение закона об иноагентах.