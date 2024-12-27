Суд оштрафовал Дудя* на 45 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента
Блогер Юрий Дудь*. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Суд в Москве оштрафовал блогера и журналиста Юрия Дудя* за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в Сети. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Дудь* Юрий Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ», — указано в сообщении.
Суд назначил Дудю* административное наказание. Блогер должен будет оплатить штраф в размере 45 тысяч рублей.
Напомним, Министерство юстиции России после согласования с МИД внесло Юрия Дудя* в список иностранных агентов 15 апреля 2022 года. Блогер оспорил это сначала в Лефортовском районном суде, а затем подал апелляцию в Московский городской суд, однако оба поддержали решение Минюста. В сентябре 2024 года Дудь* пытался обжаловать штраф за нарушение закона об иноагентах.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.