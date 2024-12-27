Минюст впервые ограничил знающему гостайну адвокату выезд из России

Министерство юстиции России ограничило выезд из страны адвокату из Екатеринбурга из-за работы, связанной с государственной тайной. Данное решение ведомством было принято впервые, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Весной текущего года адвокат из Екатеринбурга, специализирующийся на делах, связанных с гостайной, подал заявление на оформление загранпаспорта. В ходе проверки документов гражданина выяснилось, что в 2021 году на одном из судебных заседаний он был ознакомлен с секретными сведениями, которые, по мнению экспертов, актуальны и на сегодняшний день», — рассказал собеседник агентства.

В Минюсте было принято решение об ограничении выезда гражданина, имя которого не раскрывается, до 2026 года. Это решение стало первым и единственным случаем, касающимся ограничения выезда адвоката из РФ. Такие меры стали возможны после внесения изменений в Федеральный закон «О государственной тайне», которые были приняты в феврале 2024 года.