Путин создал научно-экспертный совет Совбеза РФ во главе с Шойгу
Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании научно-экспертного совета Совбеза РФ. Соответствующий документ разместили на портале правовой информации.
«Образовать научно-экспертный совет Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в указе.
Пост председателя нового образования займёт секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Ранее Шойгу раскрыл, кого Россия готова укрыть под своим «ядерным зонтиком». По его словам, в новой доктрине есть важное дополнение, которое затрагивает Белоруссию.