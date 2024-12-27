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Регион
27 декабря, 14:06

Путин создал научно-экспертный совет Совбеза РФ во главе с Шойгу

Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании научно-экспертного совета Совбеза РФ. Соответствующий документ разместили на портале правовой информации.

«Образовать научно-экспертный совет Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в указе.

Пост председателя нового образования займёт секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

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Ранее Шойгу раскрыл, кого Россия готова укрыть под своим «ядерным зонтиком». По его словам, в новой доктрине есть важное дополнение, которое затрагивает Белоруссию.

Николай Рюмин
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