В МИД РФ назвали девять стран, которые станут партнёрами БРИКС с 1 января
МИД РФ: Девять стран станут партнёрами БРИКС с 1 января 2025 года
С 1 января 2025 года Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан станут новыми партнёрами БРИКС, сообщает пресс-служба МИД России. Там отметили, что ещё четырём государствам были направлены приглашения для присоединения к этой группе.
«С 1 января 2025 года к БРИКС в качестве государств-партнёров присоединяются Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан, подтвердившие согласие на приобретение такого статуса», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Ранее в Кремле сообщили, что Саудовская Аравия взяла паузу с решением по БРИКС. Представители арабского государства активно участвовали в мероприятиях объединения, однако воздерживались от разработки документов и совместного принятия решений.
VK / МИД России