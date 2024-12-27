В МИД РФ назвали девять стран, которые станут партнёрами БРИКС с 1 января

С 1 января 2025 года Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан станут новыми партнёрами БРИКС, сообщает пресс-служба МИД России. Там отметили, что ещё четырём государствам были направлены приглашения для присоединения к этой группе.

«С 1 января 2025 года к БРИКС в качестве государств-партнёров присоединяются Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан, подтвердившие согласие на приобретение такого статуса», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.