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7 декабря, 04:54

В Индии раскрыли стадию готовности единой валюты БРИКС

Bloomberg: Индия сомневается в создании единой валюты БРИКС

Проект создания единой валюты для стран БРИКС, направленный на уменьшение использования доллара, пока не был окончательно утверждён. Об этом сообщил управляющий Центрального банка Индии Шактиканта Дас в интервью Bloomberg.

Он пояснил, что идея о создании валюты для БРИКС была предложена одним из членов объединения и обсуждалась, но до сих пор не принято официального решения.

«Нужно также иметь в виду географическую разнородность стран — в отличие от географически связанной еврозоны», — заявил Дас.

Кроме того, глава индийского Центробанка сообщил, что Индия активно работает над расширением использования рупии для трансграничных расчётов в рамках политики премьер-министра Нарендры Моди. Однако ему мешает тот факт, что рупия до сих пор не является свободно конвертируемой валютой.

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Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил, что Пекин будет продолжать усиливать сотрудничество в рамках БРИКС, чтобы способствовать стабильному росту мировой экономики. Эти слова прозвучали в ответ на угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины для стран-участниц объединения.

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Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Артём Гапоненко
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