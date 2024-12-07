В Индии раскрыли стадию готовности единой валюты БРИКС

Проект создания единой валюты для стран БРИКС, направленный на уменьшение использования доллара, пока не был окончательно утверждён. Об этом сообщил управляющий Центрального банка Индии Шактиканта Дас в интервью Bloomberg.

Он пояснил, что идея о создании валюты для БРИКС была предложена одним из членов объединения и обсуждалась, но до сих пор не принято официального решения.

«Нужно также иметь в виду географическую разнородность стран — в отличие от географически связанной еврозоны», — заявил Дас.

Кроме того, глава индийского Центробанка сообщил, что Индия активно работает над расширением использования рупии для трансграничных расчётов в рамках политики премьер-министра Нарендры Моди. Однако ему мешает тот факт, что рупия до сих пор не является свободно конвертируемой валютой.