В Индии раскрыли стадию готовности единой валюты БРИКС
Bloomberg: Индия сомневается в создании единой валюты БРИКС
Проект создания единой валюты для стран БРИКС, направленный на уменьшение использования доллара, пока не был окончательно утверждён. Об этом сообщил управляющий Центрального банка Индии Шактиканта Дас в интервью Bloomberg.
Он пояснил, что идея о создании валюты для БРИКС была предложена одним из членов объединения и обсуждалась, но до сих пор не принято официального решения.
«Нужно также иметь в виду географическую разнородность стран — в отличие от географически связанной еврозоны», — заявил Дас.
Кроме того, глава индийского Центробанка сообщил, что Индия активно работает над расширением использования рупии для трансграничных расчётов в рамках политики премьер-министра Нарендры Моди. Однако ему мешает тот факт, что рупия до сих пор не является свободно конвертируемой валютой.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил, что Пекин будет продолжать усиливать сотрудничество в рамках БРИКС, чтобы способствовать стабильному росту мировой экономики. Эти слова прозвучали в ответ на угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины для стран-участниц объединения.
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