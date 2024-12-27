ЦБ повысил курсы доллара и евро

Таким образом, курс доллара составил 100,52 рубля, курс евро — 105,95 рубля, а курс юаня — 13,44 рубля. По сравнению с 27 декабря, американская валюта подорожала на 1,3 рубля, а европейская — на 2,65 рубля.

Ранее в ЦБ сообщили, что около 10 миллионов клиентов российских банков переводили деньги на дропперские карты. По данным Росстата, из 146 миллионов россиян 76 миллионов являются экономически активными. Из этого можно сделать вывод, что почти каждый восьмой гражданин имел отношение к подобным действиям.