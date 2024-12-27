«Не понимают простой истины»: В МИД РФ отреагировали на отмену русского балета в Швеции

Шведские власти, где ранее отменили постановки «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» из-за якобы связи компании-организатора этих спектаклей с Россией, лишают своих граждан возможности приобщиться к эталонным образцам русского балета. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Отвечающие за принятие подобных решений власть предержащие в Стокгольме не понимают простой истины: это не они отменяют великое русское искусство, представляющее собой неотъемлемую часть всемирного культурного наследия, но, отказывая, как в данном случае, шведским гражданам в возможности приобщиться к эталонным образцам русского балета, сами удаляют Шведское королевство с карты наиболее значимых и актуальных событий в мире культуры и искусства», — пояснила Захарова.

Дипломат отметила, что решения властей Швеции очень трудно оценивать с точки зрения логики и здравого смысла. По её словам, МИД королевства ещё в октябре 2022 года выдал предписание местным учреждениям прекратить любые контакты с российскими и белорусскими государственными структурами по вопросам взаимодействия в области культуры. К такому же решению присоединились и частные коммерческие концертные площадки. В частности, организаторы отменили намечавшиеся в Швеции постановки «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Для Швеции не стало аргументом то, что именно коммерческое агентство отвечало за организацию европейского турне международной по своему составу балетной труппы, отметила Захарова.

«Всё банально до невозможности — русское, значит необходимо запретить, отменить, пресечь», — резюмировала дипломат.