Жительница Севастополя завела двух норок и теперь её жизнь стала похожа на хоррор

Жительница Севастополя пожаловалась на двух норок, которых завела в качестве питомцев. Они превратили жизнь её жизнь в настоящее испытание — дикие животные никого не слушаются и делают, что хотят, сообщает «Mash на волне».

Норки Рик и Кира. Фото © Telegram / Mash на волне

В квартире владелицы животных живут две норки — четырёхлетний Рик и восьмимесячная Кира. Женщина написала, что животные могут «пометить» самые разные места квартиры. Кроме того, они царапаются и кусаются, как настоящие бультерьеры. А других обитателей квартиры, например кошечек или собачек, они вообще могут съесть.



