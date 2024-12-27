Жительница Севастополя завела двух норок и теперь её жизнь стала похожа на хоррор
«Mash на волне»: Две норки превратили жизнь жительницы Севастополя в хоррор
Жительница Севастополя пожаловалась на двух норок, которых завела в качестве питомцев. Они превратили жизнь её жизнь в настоящее испытание — дикие животные никого не слушаются и делают, что хотят, сообщает «Mash на волне».
Норки Рик и Кира. Фото © Telegram / Mash на волне
В квартире владелицы животных живут две норки — четырёхлетний Рик и восьмимесячная Кира. Женщина написала, что животные могут «пометить» самые разные места квартиры. Кроме того, они царапаются и кусаются, как настоящие бультерьеры. А других обитателей квартиры, например кошечек или собачек, они вообще могут съесть.
Ранее зоопсихолог дала советы россиянам с собаками, как пережить период новогодних салютов. Она посоветовала выгуливать питомцев в светлое время суток, а вечерние прогулки сокращать. Кроме того, не рекомендуется брать четвероногих на новогодние фейерверки, особенно при большом скоплении людей.
Shutterstock / FOTODOM / Stephan Morris