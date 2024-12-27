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27 декабря, 16:54

Жительница Севастополя завела двух норок и теперь её жизнь стала похожа на хоррор

«Mash на волне»: Две норки превратили жизнь жительницы Севастополя в хоррор

Жительница Севастополя пожаловалась на двух норок, которых завела в качестве питомцев. Они превратили жизнь её жизнь в настоящее испытание — дикие животные никого не слушаются и делают, что хотят, сообщает «Mash на волне».

Норки Рик и Кира. Фото © Telegram / Mash на волне

Норки Рик и Кира. Фото © Telegram / Mash на волне

В квартире владелицы животных живут две норки — четырёхлетний Рик и восьмимесячная Кира. Женщина написала, что животные могут «пометить» самые разные места квартиры. Кроме того, они царапаются и кусаются, как настоящие бультерьеры. А других обитателей квартиры, например кошечек или собачек, они вообще могут съесть.

  • Хозяйка ласк из Севастополя делится последствиями жизни с питомцами. Фото © Telegram / Mash на волне
    Хозяйка ласк из Севастополя делится последствиями жизни с питомцами. Фото © Telegram / Mash на волне
  • Хозяйка ласк из Севастополя делится последствиями жизни с питомцами. Фото © Telegram / Mash на волне
    Хозяйка ласк из Севастополя делится последствиями жизни с питомцами. Фото © Telegram / Mash на волне

Хозяйка ласк из Севастополя делится последствиями жизни с питомцами. Фото © Telegram / Mash на волне

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stephan Morris

Полина Никифорова
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