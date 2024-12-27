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Регион
27 декабря, 17:33

Горнолыжника Сарразена эвакуировали на вертолёте после падения на тренировке

Сиприен Сарразен. Обложка © TACC / Zuma

Сиприен Сарразен. Обложка © TACC / Zuma

Французский горнолыжник Сиприен Сарразен неудачно упал во время тренировки в скоростном спуске перед этапом Кубка мира в итальянском Бормио. Спортсмена пришлось эвакуировать на вертолёте, сообщает Reuters.

По данным агентства, горнолыжник не смог удержаться на трассе во время второго тренировочного заезда и врезался в защитную сетку. После падения он находился в сознании. Уже в больнице у Сарразена обнаружили субдуральную гематому. Спортсмен будет находиться в медицинском учреждении до дальнейших указаний от врачей.

В прошлом сезоне француз выиграл три этапа Кубка мира в скоростном спуске, в том числе в Бормио, и занял пятое место в общем зачёте. В этот раз он показал лучшее время в первом тренировочном заезде, но теперь неизвестно, примет ли участие Сарразен в этапе Кубка мира, который пройдёт в субботу, 28 декабря.

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Ранее серьёзно покалечилась американская горнолыжница Микаэла Шиффрин. Спортсменка врезалась в страховочную сетку на этапе Кубка мира. В результате её живот распороло заграждением. Горнолыжница поделилась, что теперь пропустит минимум несколько недель из-за травмы, прежде чем к ней вернутся хоть какие-то силы. Шиффрин также поблагодарила фанатов за их любовь и поддержку.

Алена Пенчугина
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