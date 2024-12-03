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3 декабря, 13:05

Жёсткое видео: Живот американской горнолыжницы распороло заграждением на этапе Кубка мира

Горнолыжница Шиффрин врезалась в страховочную сетку, получив колотую рану живота

Микаэла Шиффрин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mikaelashiffrin

Микаэла Шиффрин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mikaelashiffrin

В минувшие выходные американская горнолыжница Микаэла Шиффрин попыталась достичь 100-й победы на этапах Кубке мира, но оказалась в больнице. За несколько метров до финиша во время второго заезда в гигантском слаломе на этапе в США спортсменка на полной скорости врезалась в страховочную сетку. Девушка получила колотую рану живота. Страшные кадры с места происшествия Шиффрин опубликовала в своих социальных сетях.

Момент падения и удара Микаэлы Шиффрин запечатлела камера. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mikaelashiffrin

Горнолыжница поделилась, что теперь пропустит минимум несколько недель из-за травмы, прежде чем к ней вернутся хоть какие-то силы. Шиффрин также поблагодарила фанатов за их любовь и поддержку.

29-летняя американка занимает второе место в общем зачёте Кубка мира с 245 очками. На первой строчке идёт швейцарка Камиль Раст, имея в активе 287 очков.

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Алена Пенчугина
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