Жёсткое видео: Живот американской горнолыжницы распороло заграждением на этапе Кубка мира

В минувшие выходные американская горнолыжница Микаэла Шиффрин попыталась достичь 100-й победы на этапах Кубке мира, но оказалась в больнице. За несколько метров до финиша во время второго заезда в гигантском слаломе на этапе в США спортсменка на полной скорости врезалась в страховочную сетку. Девушка получила колотую рану живота. Страшные кадры с места происшествия Шиффрин опубликовала в своих социальных сетях.