В Белом доме анонсировали новый пакет помощи Украине, включая средства ПВО

В скором времени США передадут Украине новую военную помощь, которая будет включать средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«В ближайшие несколько дней вы увидите очередной пакет военной помощи США, который будет включать средства ПВО для Украины», — сказал он в ходе брифинга.