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20 декабря, 11:08

Администрация Байдена скоро объявит о «прощальном подарке» Зеленскому

Reuters: Администрация Байдена скоро объявит о последнем пакете помощи Киеву

Обложка © AP/TASS

Обложка © AP/TASS

Администрация президента США Джо Байдена в ближайшие дни планирует анонсировать новый пакет помощи Украине в рамках «Инициативы содействия безопасности Украины», сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

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По информации одного из собеседников, в состав пакета войдут системы противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы, однако точный состав помощи будет раскрыт в ближайшее время.

Согласно оценкам, стоимость данного пакета помощи составит около 1,2 миллиарда долларов. Выделение средств в рамках USAI подразумевает, что правительство США будет заключать контракты с американскими оборонными компаниями на производство новой техники и оборудования для Украины, вместо отправки уже имеющегося на складах Пентагона вооружения.

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Администрация действующего президента США Джо Байдена продолжает активно предоставлять оружие и финансовую поддержку киевскому режиму. В частности, в середине декабря госсекретарь Энтони Блинкен заявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов.

Марина Фещенко
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