Администрация Байдена скоро объявит о «прощальном подарке» Зеленскому

Администрация президента США Джо Байдена в ближайшие дни планирует анонсировать новый пакет помощи Украине в рамках «Инициативы содействия безопасности Украины», сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По информации одного из собеседников, в состав пакета войдут системы противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы, однако точный состав помощи будет раскрыт в ближайшее время.

Согласно оценкам, стоимость данного пакета помощи составит около 1,2 миллиарда долларов. Выделение средств в рамках USAI подразумевает, что правительство США будет заключать контракты с американскими оборонными компаниями на производство новой техники и оборудования для Украины, вместо отправки уже имеющегося на складах Пентагона вооружения.