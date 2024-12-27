США ввели санкции против основателя правящей партии Грузии Иванишвили

Соединённые Штаты ввели санкции против основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Соответствующий документ опубликован на сайте американского Минфина. Санкции анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен в качестве ответа на разгоны протестующих в Грузии.

«Штаты вносят в санкционный список Бидзину Иванишвили, основателя и почётного председателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта», за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах РФ», — говорится в сообщении Минфина США.

Ранее США ввели визовые ограничения в отношении тех, кто по мнению Вашингтона, несёт ответственность за «подрыв демократии в Грузии». Под санкции подпадут министры правительства Грузии, члены парламента, сотрудники правоохранительных органов и служб безопасности, а также частные лица. Конкретные имена названы не были.