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27 декабря, 17:54

США ввели санкции против основателя правящей партии Грузии Иванишвили

Бидзина Иванишвили. Обложка © ТАСС / DAVID MDZINARISHVILI

Бидзина Иванишвили. Обложка © ТАСС / DAVID MDZINARISHVILI

Соединённые Штаты ввели санкции против основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Соответствующий документ опубликован на сайте американского Минфина. Санкции анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен в качестве ответа на разгоны протестующих в Грузии.

«Штаты вносят в санкционный список Бидзину Иванишвили, основателя и почётного председателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта», за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах РФ», — говорится в сообщении Минфина США.

Ранее США ввели визовые ограничения в отношении тех, кто по мнению Вашингтона, несёт ответственность за «подрыв демократии в Грузии». Под санкции подпадут министры правительства Грузии, члены парламента, сотрудники правоохранительных органов и служб безопасности, а также частные лица. Конкретные имена названы не были.

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Полина Никифорова
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