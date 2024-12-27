В Узбекистане объявили в международный розыск двух россиян

Генеральная прокуратура Узбекистана объявила в международный розыск двух граждан России в связи с делом о покушении на бывшего пресс-секретаря президента республики Комила Алламжонова. По данным ведомства, россияне Бислан Расаев и Шамиль Темирханов обвиняются в незаконном пересечении границ, неуведомлении о совершённом преступлении и незаконном обороте огнестрельного оружия.

«Установлено, что граждане РФ Бислан Расаев и Шамиль Темирханов совершили преступные деяния в виде незаконного въезда в Республику Узбекистан и выезда за границу, несообщения о преступлении, а также незаконного оборота огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Темирханову и Расаеву заочно предъявили обвинения в совершении преступления, они объявлены в международный розыск.