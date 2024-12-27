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27 декабря, 18:24

В Узбекистане объявили в международный розыск двух россиян

Генпрокуратура Узбекистана объявила в розыск двух россиян по делу о покушении

Генеральная прокуратура Узбекистана объявила в международный розыск двух граждан России в связи с делом о покушении на бывшего пресс-секретаря президента республики Комила Алламжонова. По данным ведомства, россияне Бислан Расаев и Шамиль Темирханов обвиняются в незаконном пересечении границ, неуведомлении о совершённом преступлении и незаконном обороте огнестрельного оружия.

«Установлено, что граждане РФ Бислан Расаев и Шамиль Темирханов совершили преступные деяния в виде незаконного въезда в Республику Узбекистан и выезда за границу, несообщения о преступлении, а также незаконного оборота огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Темирханову и Расаеву заочно предъявили обвинения в совершении преступления, они объявлены в международный розыск.

В конце октября в Узбекистане двое неизвестных обстреляли внедорожник Range Rover, в котором, предположительно, находился бывший сотрудник администрации президента страны. Нападение на чиновника было совершено ночью в Китайском районе Ташкентской области, недалеко от его дома.

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Shutterstock / FOTODOM / Mini Onion

Наталья Демьянова
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