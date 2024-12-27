В Твери арестовали мужчину, домогавшегося несовершеннолетней девочки
В Твери арестовали мужчину, домогавшегося несовершеннолетней девочки. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
«Расследуется уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней)», — говорится в сообщении СК.
По данным ведомства, до этого мужчина был незнаком с девочкой. Инцидент произошёл в период с 23 по 24 декабря. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все подробности произошедшего. Подозреваемый заключён под стражу.
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