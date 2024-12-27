Стало известно, сколько сэкономили депутаты Госдумы РФ в 2024 году

В 2024 году Государственная дума РФ сэкономила 1 миллиард 372 миллиона рублей, которые будут возвращены в бюджет страны. Об этом сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Сумма значительная — 13,7% от общего бюджета Госдумы. Эти деньги вернутся в государственный бюджет», — отметил Володин.

По его словам, значительную часть удалось сберечь благодаря конкурсным процедурам по закупкам товаров, работ и услуг — это принесло 787 миллионов рублей. Ещё 305 миллионов остались у фонда оплаты труда депутатов, их помощников и аппарата.

«Депутаты, когда отсутствуют, берут отпуск за свой счёт», — пояснил председатель Госдумы.

Экономия в размере 165 миллионов рублей была достигнута за счёт сокращения расходов на региональную работу депутатов, а уменьшение командировочных трат сэкономило ещё 3 миллиона. По словам Володина, парламентарии стали чаще приобретать авиабилеты в эконом-классе вместо бизнес-класса. Отмена взносов в международные организации позволила сберечь дополнительные 112 миллионов рублей, заключил он.