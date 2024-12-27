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Регион
27 декабря, 10:06

В России появится программа по охране здоровья мужчин для «спасения» демографии

В Госдуме предложили создать программу по охране здоровья мужчин

В России могут создать программу по охране здоровья мужчин и их сбережению. С таким предложением выступил глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».

«В этом плане нам стоит озадачиться очень серьёзно о том, чтобы, может быть, негосударственную программу сделать — по охране здоровья мужчин и по сбережению наших мужчин», — заявил Леонов.

Депутат уточнил, что по статистике мужчины живут на 10 лет меньше, чем женщины. Они также чаще откладывают своевременный поход к врачам — это сказывается на их здоровье. По словам парламентария, без мужчин демографическую ситуацию не выправить никак, а женщины — «всегда наше всё».

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Shutterstock / FOTODOM / Stefanovic Mina

Алена Пенчугина
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