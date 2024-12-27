В России появится программа по охране здоровья мужчин для «спасения» демографии
В Госдуме предложили создать программу по охране здоровья мужчин
В России могут создать программу по охране здоровья мужчин и их сбережению. С таким предложением выступил глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».
«В этом плане нам стоит озадачиться очень серьёзно о том, чтобы, может быть, негосударственную программу сделать — по охране здоровья мужчин и по сбережению наших мужчин», — заявил Леонов.
Депутат уточнил, что по статистике мужчины живут на 10 лет меньше, чем женщины. Они также чаще откладывают своевременный поход к врачам — это сказывается на их здоровье. По словам парламентария, без мужчин демографическую ситуацию не выправить никак, а женщины — «всегда наше всё».
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал улучшение демографической ситуации в России приоритетной целью. Глава государства уточнил, что большая и дружная семья — это «мощный оплот для страны, общества и человека». Президент также предложил Госсовету подумать над способами, как можно мотивировать россиян заводить троих и более детей. По его словам, важно переломить тенденцию откладывания создания семьи на возраст после 30 лет.
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