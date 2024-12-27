В России появится программа по охране здоровья мужчин для «спасения» демографии

В России могут создать программу по охране здоровья мужчин и их сбережению. С таким предложением выступил глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».

«В этом плане нам стоит озадачиться очень серьёзно о том, чтобы, может быть, негосударственную программу сделать — по охране здоровья мужчин и по сбережению наших мужчин», — заявил Леонов.