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Регион
27 декабря, 20:34

Директор ДСЭ Михаил Каминский назначен замминистра экономического развития РФ

Михаил Каминский. Обложка © Министерство экономического развития РФ

Михаил Каминский. Обложка © Министерство экономического развития РФ

Глава Департамента секторов экономики (ДСЭ) Минэкономразвития России Михаил Каминский стал заместителем главы ведомства. Соответствующее распоряжение 27 декабря подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Информация о назначении была опубликована на официальном портале правовых актов.

«Назначить Каминского Михаила Александровича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — указано в распоряжении.

В полномочия Каминского войдут мониторинг состояния и оценка перспектив развития ключевых отраслей экономики, включая промышленность, топливно-энергетический сектор, транспорт, агропромышленный комплекс и рыбное хозяйство. Кроме того, замминистра предстоит заняться формированием государственной тарифной политики и разработкой нормативных актов в области регулирования естественных монополий. Также его деятельность будет охватывать создание стратегий и долгосрочных планов развития инфраструктурных отраслей.

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Тимур Хингеев
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