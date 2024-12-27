Директор ДСЭ Михаил Каминский назначен замминистра экономического развития РФ

Глава Департамента секторов экономики (ДСЭ) Минэкономразвития России Михаил Каминский стал заместителем главы ведомства. Соответствующее распоряжение 27 декабря подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Информация о назначении была опубликована на официальном портале правовых актов.

В полномочия Каминского войдут мониторинг состояния и оценка перспектив развития ключевых отраслей экономики, включая промышленность, топливно-энергетический сектор, транспорт, агропромышленный комплекс и рыбное хозяйство. Кроме того, замминистра предстоит заняться формированием государственной тарифной политики и разработкой нормативных актов в области регулирования естественных монополий. Также его деятельность будет охватывать создание стратегий и долгосрочных планов развития инфраструктурных отраслей.