Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 декабря, 20:42

«Окна ходили ходуном»: Мощный взрыв сотряс дома под Екатеринбургом

Ura.ru: Жители Арамиля сообщили о мощном взрыве

Мощный взрыв раздался в городе Арамиль Свердловской области вечером 27 декабря. Он был такой силы, что в некоторых домах затряслись окна. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на очевидцев.

«В Арамиле или округе прогремело что-то невероятно громкое, похожее на взрыв. В доме окна ходили ходуном», — поделился местный житель.

Причина происшествия на данный момент неизвестна. По данным издания, звук раздался в районе карьера или полигона, при этом визуально определить его природу не удалось. Официальных комментариев от властей по данному факту пока не поступало.

Рогов рассказал о мощном взрыве в Запорожье
Рогов рассказал о мощном взрыве в Запорожье

А в Москве тем временем произвели задержание восьмерых террористов группировки «Вилаят Хорасан»*, которые готовили подрыв полицейского участка. Двое боевиков оказали сопротивление и были нейтрализованы сотрудниками ФСБ.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar