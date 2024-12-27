«Окна ходили ходуном»: Мощный взрыв сотряс дома под Екатеринбургом

Мощный взрыв раздался в городе Арамиль Свердловской области вечером 27 декабря. Он был такой силы, что в некоторых домах затряслись окна. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на очевидцев.

«В Арамиле или округе прогремело что-то невероятно громкое, похожее на взрыв. В доме окна ходили ходуном», — поделился местный житель.

Причина происшествия на данный момент неизвестна. По данным издания, звук раздался в районе карьера или полигона, при этом визуально определить его природу не удалось. Официальных комментариев от властей по данному факту пока не поступало.

А в Москве тем временем произвели задержание восьмерых террористов группировки «Вилаят Хорасан»*, которые готовили подрыв полицейского участка. Двое боевиков оказали сопротивление и были нейтрализованы сотрудниками ФСБ.