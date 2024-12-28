«Заплатят огромную цену»: Властям Украины раскрыли незавидные последствия «западной авантюры»
Премьер Фицо: Западная авантюра дорого обойдётся Украине
Попытки Украины ориентироваться на мнение западных союзников в вопросе урегулирования конфликта и прекращения огня закончатся для киевского режима плачевно. Власти Незалежной лишь приближают страну к катастрофе, отказываясь от перемирия под влиянием иностранных партнёров. Об этом в видеообращении заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Переговорная позиция Украины ухудшается с каждым днём, и страна заплатит огромную цену за эту западную авантюру в виде потери территории и присутствия иностранных войск», — допустил Фицо, призвав Киев одуматься и как можно скорее прибегнуть к дипломатии.
А ранее премьер Словакии и вовсе заявил, что может остановить электроснабжение Незалежной в ответ на прекращение транзита российского газа в Европу. Из-за действий Киева ЕС рискует потерять 120 миллиардов евро, возмутился он.
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