Попытки Украины ориентироваться на мнение западных союзников в вопросе урегулирования конфликта и прекращения огня закончатся для киевского режима плачевно. Власти Незалежной лишь приближают страну к катастрофе, отказываясь от перемирия под влиянием иностранных партнёров. Об этом в видеообращении заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Переговорная позиция Украины ухудшается с каждым днём, и страна заплатит огромную цену за эту западную авантюру в виде потери территории и присутствия иностранных войск», — допустил Фицо, призвав Киев одуматься и как можно скорее прибегнуть к дипломатии.