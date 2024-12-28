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Регион
27 декабря, 22:13

«Награда за защиту национальных интересов»: Власти Грузии высмеяли американские санкции

Премьер Грузии Кобахидзе приравнял к «награде» санкции США против Иванишвили

Ираклий Кобахидзе. Обложка © X / Irakli Kobakhidze

Ираклий Кобахидзе. Обложка © X / Irakli Kobakhidze

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал санкции США против почётного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили «наградой за защиту национальных интересов». Соответствующее заявление он сделал в Тбилиси в беседе с журналистами.

«Иванишвили и до сегодняшнего дня де-факто находился под санкциями, и его шантажировали в течение трёх лет формальным их введением. Теперь исчезли основания для этого шантажа. Таким образом, ничего не меняется», — подчеркнул Кобахидзе.

Глава кабмина напомнил, что Иванишвили оказался под ограничениями, так как не пошёл на компромиссы в вопросах национальных интересов Грузии. По словам Кобахидзе, он уже пообщался с Иванишвили, и тот тоже не придаёт большого значения введённым мерам.

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Напомним, что США ввели санкции против Бидзины Иванишвили 27 декабря, обвинив его в подрыве демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах России. Ограничения предполагают заморозку активов политика в Штатах и запрет американским гражданам и компаниям вести с ним бизнес.

Анатолий Цейко
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