«Награда за защиту национальных интересов»: Власти Грузии высмеяли американские санкции

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал санкции США против почётного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили «наградой за защиту национальных интересов». Соответствующее заявление он сделал в Тбилиси в беседе с журналистами.

«Иванишвили и до сегодняшнего дня де-факто находился под санкциями, и его шантажировали в течение трёх лет формальным их введением. Теперь исчезли основания для этого шантажа. Таким образом, ничего не меняется», — подчеркнул Кобахидзе.

Глава кабмина напомнил, что Иванишвили оказался под ограничениями, так как не пошёл на компромиссы в вопросах национальных интересов Грузии. По словам Кобахидзе, он уже пообщался с Иванишвили, и тот тоже не придаёт большого значения введённым мерам.