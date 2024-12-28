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27 декабря, 22:44

«Эпидемия бездомных»: На улицах Америки проживают почти 800 тысяч человек

Рост числа бездомных в США составил 18% и достиг абсолютного рекорда

Число бездомных в Соединённых Штатах достигло рекордной отметки, превысив 770 тысяч человек. Это на 18% больше, чем в 2023 году. Данный показатель стал рекордным в современной истории страны, сообщает Министерство жилищного строительства и городского развития США.

По данным ведомства, происходящее является следствием множества факторов, включая миграцию, природные катастрофы и экономические проблемы. Особенно сильно вырос процент бездомности среди целых семей, количество которых увеличилось на 39%. Влияние на статистику оказали в том числе и лесные пожары на Гавайях, из-за которых более 5 тысяч человек остались без крова.

Бездомные в Лос-Анджелесе. Видео © X / DigiGal / An0maly

Администрация президента США Джо Байдена заявила, что предпринимает активные шаги для борьбы с кризисом, направляя миллиарды долларов на строительство доступного жилья и другие меры поддержки. Однако, как отмечают американские СМИ, ссылаясь на экспертов, новые данные о бездомных могут быть занижены из-за устаревшей методологии подсчёта. По мнению специалистов, реальный масштаб бедствия гораздо более серьёзный.

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Не так давно американские СМИ поделились видеороликом, на котором мэр Нью-Йорка вместе с полицией спустился в «квартал бездомных» в метро. Так называют станцию метро «34-я улица — Геральд-сквер», расположенную на Манхэттене. Во время патрулирования правоохранители насчитали 96 бездомных.

Обложка ©

X / NotKennyRogers

Анатолий Цейко
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