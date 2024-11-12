Голый мужчина поселился в подполе чужого дома и полгода кошмарил собственницу-старушку

В Южной Каролине, США, полиция задержала мужчину, который скрывался в подполе чужого дома на протяжении полугода. Об этом сообщает NBC News.

93-летняя владелица жилья начала подозревать что-то неладное, когда несколько недель подряд слышала странные звуки по ночам. Её зять, Рикардо Сильва, отметил, что сначала жильцы думали, что это просто животные, однако вскоре шум стал настолько громким, что семья решила обратиться в полицию.

Прибывшие полицейские обнаружили в подполе пенсионерки голого мужчину. Тот отказался выйти и заявил, что не уйдет, даже если на него выпустят служебных собак. В итоге правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы заставить его покинуть укрытие.

Задержанным оказался 27-летний Исаак Бетанкур. Известно, что высота подпола в доме пожилой женщины составляет всего 60 сантиметров, и он простирается по всему дому, имея три выхода. Семья предполагает, что Бетанкур использовал эти выходы для незаметного доступа в подпол и считает, что он жил там не менее шести месяцев.