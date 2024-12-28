Как встретишь, так и проведёшь: Названы самые популярные у россиян новогодние приметы

Несмотря на скепсис многих людей, устоявшиеся приметы и ритуалы остаются неотъемлемой частью празднования Нового года в России. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса, с которыми ознакомился Life.ru.

Согласно социсследованию сервиса «Работа.ру», большинство опрошенных (37%) считают некоторые из новогодних примет правдоподобными. Почти столько же (31%) относятся к львиной доле поверий скептически, а 22% вообще не верят в какие-либо приметы. Противоположной позиции прицеживаются всего 10% респондентов.

Самой популярной и действенной приметой, по мнению 60% участников опроса, стало убеждение, что новый год пройдёт так, как он был встречен. На втором месте — вера в исполнение желаний, загаданных под бой курантов (38%). Менее распространёнными приметами оказались встреча праздника в новой одежде и покупка новой ёлочной игрушки (по 18%), а также приготовление блюд, которые «понравятся» символу наступающего года (14%).

Также исследование выявило любимые новогодние ритуалы россиян. Лидером среди них стало загадывание желаний под бой курантов — так поступают 43% опрошенных. Просмотр новогодних фильмов остаётся популярным у 38%, 26% украшают дом и готовят особые блюда, а 14% записывают желания на бумаге и сжигают их. 36% респондентов и вовсе признались, что не совершают никаких специальных ритуалов.