«Перепугалась»: Пушков высмеял антироссийскую истерику датского премьера

Глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая призналась, что запаслась консервами и другими предметами первой необходимости на случай атаки России. В своём Telegram-канале сенатор призвал датчан внимательнее следить за состоянием политика, напомнив им о трагичной судьбе ещё одного известного русофоба.

«Премьер Дании и прежде несла всякую ахинею, призывая чуть ли не войной идти на Россию, а теперь и вовсе призывает датчан запастись консервами на три дня — на случай «нападения русских». Почему всего на три? Видимо, считает, что через три дня её спасут натовцы или американцы. Видать, перепугалась, начитавшись своих и шведских газет», — отметил Пушков, добавив, что Дания перенимает настроения соседней Швеции, где уже давно ждут «нападения на Гётеборг», но всё никак не дождутся.