«Перепугалась»: Пушков высмеял антироссийскую истерику датского премьера
Пушков призвал датчан приглядывать за премьером, которая ждёт «атаки русских»
Глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая призналась, что запаслась консервами и другими предметами первой необходимости на случай атаки России. В своём Telegram-канале сенатор призвал датчан внимательнее следить за состоянием политика, напомнив им о трагичной судьбе ещё одного известного русофоба.
«Премьер Дании и прежде несла всякую ахинею, призывая чуть ли не войной идти на Россию, а теперь и вовсе призывает датчан запастись консервами на три дня — на случай «нападения русских». Почему всего на три? Видимо, считает, что через три дня её спасут натовцы или американцы. Видать, перепугалась, начитавшись своих и шведских газет», — отметил Пушков, добавив, что Дания перенимает настроения соседней Швеции, где уже давно ждут «нападения на Гётеборг», но всё никак не дождутся.
Сенатор посоветовал датчанам присмотреть за Фредериксен, чтобы она не последовала примеру Джеймса Форрестола — бывшего министра обороны США, который покончил с собой в 1949 году. Форрестол страдал паранойей и был одержим идеей «русской угрозы», из-за чего регулярно повторял: «Русские идут!»
Ранее Пушков предположил, что Эмманюэль Макрон рискует стать первым президентом Франции, который покинет свой пост досрочно. Такое развитие событий вероятно, поскольку дела у Пятой республики с нынешним главой складываются печально.